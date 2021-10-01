Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz 122 milyar Dolar seviyesine ulaştı." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir."
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birilerinin sürekli nerede diye sordukları Merkez Bankası rezervimiz de 122 milyar dolar seviyesine ulaştı"
86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?