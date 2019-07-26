Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri parti kuruyormuş. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı. (15SON)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "7. Olağan Büyük Kongre sürecini sonbaharda başlatacağız."

rdoğan: "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder."

Kaynak: AA