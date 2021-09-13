Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor"
Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.
Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."