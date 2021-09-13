Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor"

AA - Haberler | Güncel

Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.

Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birileri ısrarla 'Türkiye'de fabrika yok.' diyerek bizden ziyade sanayicimize hakaret etmeyi sürdürüyor' - Haberler
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