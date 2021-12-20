Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz."

Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru

Ali Babacan'dan tartışma yaratan sözler: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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