Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a...
AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz."
AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet