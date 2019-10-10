Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birbirimizden başka dostumuz, birbirimizden başka sırtımızı yaslayacak hiç...

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

10.10.2019 14:53

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. (10)

Kaynak: AA
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