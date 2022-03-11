Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz. Biz yeni Hülagüler istemiyoruz. Türkiye olarak can kayıplarının önüne geçmek, barış ve istikrarı temin etmek için çaba harcıyoruz"

-"Silahların bir an önce susması ve itidalin sağlanması en büyük temennimizdir"

-"BM üyesi 193 ülkenin kaderini 5 ülkenin kaderine bırakan bu sistemin adaletsiz olduğu sizlerin de malumudur"

-"Ukrayna krizi ile birlite çok daha büyük açık ve yapısal problemlerin olduğu da ortaya çıkmıştır. Çatışanlardan biri daimi üye olunca sistem iflas bayrağını çekmiştir"

-"Alınan kararların bağlayıcı yönü olmayınca çatışmaları sonlandıracak hiçbir adım atılamamıştır. 141 üye 2 üyeye karşı oy kullanırken netice alınabildi mi? Alınamadı! Böyle bir adalet olur mu?"

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir zamanlar Irak'ta Hülagü'nün yakıp yıktığı kütüphanelere dönüş olarak görüyoruz.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Irak, Politika, Haberler

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