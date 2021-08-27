Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde evlerine dönecekler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yıl içerisinde sel ve yangın afetine uğrayan bölgeleri derleyip toparlayıp, vatandaşlarımız inşallah huzur içerisinde evlerine dönecekler."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu