Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir yalan terörü estiriliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, alınan önlemlere ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek, alınan önlemlere ilişkin bilgi aldı. Sınırın sıfır noktasında görev yapan hudut birliklerinin komutanlarına da seslenen Erdoğan, "Bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile İran hududunda alınan önlemleri yerinde inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Alınan önlemlerin ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sonrasında hudut hattında görevli birliklerin komutanlarına hitap eden Erdoğan, "Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK'nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı