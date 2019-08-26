Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu insanların yavrularımızı istismarına izin vermeyeceğiz" "3-4 tane belediye almakla bir yere varamazsın"

26.08.2019 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Bu insanların yavrularımızı istismarına izin vermeyeceğiz"

"3-4 tane belediye almakla bir yere varamazsın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: İHA
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