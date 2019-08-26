Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Bu insanların yavrularımızı istismarına izin vermeyeceğiz" "3-4 tane belediye almakla bir yere varamazsın"
26.08.2019 14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir taraftan Atatürk'ün partisiyiz diyeceksin öbür taraftan Misak-ı Milli nedir bunu bilmeyeceksin"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
"Bu insanların yavrularımızı istismarına izin vermeyeceğiz"
"3-4 tane belediye almakla bir yere varamazsın"
Kaynak: İHA