Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz yüksek enflasyondan kurtarmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki dalgalanmaya karşı aldığımız tedbirlerle döviz kurunda dalgalanma kontrol altına alındı" dedi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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