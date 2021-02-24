Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik"