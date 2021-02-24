Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma...
24.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz