Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma...

24.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgını bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere, elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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