Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini de yaptık, yapıyoruz."

Kaynak: AA