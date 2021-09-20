Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 2 - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temeli 4 yıl önce New York'un Manhattan bölgesinde atılan Türkevi'nin (Turkish House) açılışında konuştu.

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temeli 4 yıl önce New York'un Manhattan bölgesinde atılan Türkevi'nin (Turkish House) açılışında konuştu. Erdoğan, Türkevi'nin kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayarak 'Atalarımız 'Şerefü'l-mekan bi'l-mekin' yani 'bir mekana şeref katan oradaki insanlardır' diyor. Türkevi'nin içinde yaşayacak, çalışacak, ziyarete gelecek insanların samimiyetle sahiplenmesiyle, kullanmasıyla, hakkını vermesiyle arzu ettiğimiz konumuna geleceğini düşünüyorum. İşte bunun için Türkevi binamızın kapılarının herkese açık olduğunun altını tekrar çiziyorum? dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 2

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 2
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır - 1

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