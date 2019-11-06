06.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık"

-"Türkiye'de ilahiyat ve imam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasının sebebini bugün hepimiz çok acı bir tebessümle hatırlıyoruz"

-"Bir imam hatipli olarak çocuklarımın imam hatip kapısında neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim tekrarını bizlere göstermesin inşallah"

-"Şimdi biz bir zamanlar ben dindar bir gençlik dedim bana imam hatipliler bile saldırdı. Geçmişimde imam hatip var, 'nereden çıktı bu iş, nereden çıktı bu tespit' gibi sözde köşe yazarı onlar bile bize saldırdı. 'Dindar bir gençlik istiyoruz, yetiştireceğiz' dediğim için. İnşallah dindar bir gençlik sizin ellerinizde yetişecek"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde konuştu.

Kaynak: İHA