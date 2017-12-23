Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir Haftalık Çalışmayla ABD'nin Kararını 128 Üyeyle Tersine Çevirdik" -...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan görüntüler Erdoğan'a hediye takdimi Salon dışında pankart görüntüleri Güvenlik önlemleri HAKKARİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari 6. Olağan Kongresinde konuştu.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Salondan görüntüler
Erdoğan'a hediye takdimi
Salon dışında pankart görüntüleri
Güvenlik önlemleri
HAKKARİ - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Hakkari 6. Olağan Kongresinde konuştu. (5)
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak İstanbul'da tüm üyelerimizi davet ettik ve yaptığımız bir haftalık çalışmayla Birleşmiş Milletler'de, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail ile birlikte o olumsuz kararını 128 üyeyle tersine çevirdik. Demek ki iman öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır."