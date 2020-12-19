Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)

19.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir fırına girerek alışveriş yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir fırına girerek alışveriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Bosna Bulvarı'ndaki bir fırına uğrayan ve taş fırında pişen tam buğday, nohutlu ekmek ve simidin de aralarında bulunduğu ürünlerden satın alan Erdoğan, fırın sahibi ve çalışanlarla sohbet etti.

Erdoğan, fırından ayrılırken kendisine de bazı vatandaşlarla bir süre de görüştü.

Fırın sahibi Canik Askeroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a odun fırınında pişen ürünlerden sunduklarını belirterek, "Tam buğdaylı ekmek verdik. Nohut mayalı, ekşi mayalı ekmeğimizi verdik. Tam buğdaylı simit verdik. Sokak simidini verdik. Alman çavdarı gibi 5-6 çeşit ekmeğimizi verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İşleriniz nasıl gidiyor?" dediğini kaydeden Askeroğlu, "Bilgi aldı. Ustamızı sordu. Personele baktı. Hijyeni kontrol etti. Ürünleri kontrol etti. Memnun kaldı. Kendisine geldiği için teşekkür ettik. Sağ olsun. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Askeroğlu, pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen işlerinin oldukça iyi gittiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir fırından alışveriş yaptı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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