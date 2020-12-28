Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür."

28.12.2020 19:29 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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