Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
29.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 16:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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