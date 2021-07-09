Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz (2)

'DİYARBAKIR ANNELERİ KORKU DUVARINI YIKTI'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

'DİYARBAKIR ANNELERİ KORKU DUVARINI YIKTI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki temasları kapsamında AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. HDP önünde, evlat nöbetindeki ailelerin eylemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerinin, korku duvarını yıktığını, terörü ve siyasi uzantıyı deşifre ettiğini vurguladı. Toplantının ardından evlat nöbetindeki aileleri ziyaret edeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün Diyarbakır'da yine dolu dolu yine bereketli bir gün geçiriyoruz. Cuma namazını Kurşunlu Camii'nde Diyarbakırlı kardeşlerimizle birlikte eda ettik. Kurşunlanan Kurşunlu Camii'nde eda ettik. Bölücü örgütün çukur olayları sırasında yaktığı 5 asırlık tarihi camiyi, 3 yıllık titiz çalışmayla yeniden ezan-ı Muhammed ile buluşturduk. Camimizin eski görkemine kavuştuğunu bu vesileyle biz de yerinde görmüş olduk. Toplantımızın akabinde Diyarbakır annelerinin misafiri olacağız. Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için açtıkları bayrakla hem korku duvarlarını yıktılar hem de bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının kalleş yüzünü deşifre ettiler. Bu cesur anneler, 688 gündür sabırla sürdürdükleri mücadeleleriyle ülkemizdeki sözde insan hakları kuruluşlarının ikiyüzlülüğünü gösteriminin yanında, muhalefetin nasıl bir hassasiyet altında olduğunu ortaya serdiler. Sadece ülkemizdekiler değil yurt dışındaki insan hakları dernekleri, acaba kaç kez gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler? Böyle bir dertleri var mı onların? Yok. Gelip burayı görmediler ama bunun aksi olsaydı bir gider bir gelirlerdi fakat yapmadılar, yapmazlar çünkü onların derdi başka. Onların derdi, buradan kaçıp oraya giden teröristlerle Avrupa'da bir arada olmak. Bugüne kadar bakan arkadaşlarım, belediye başkanları, bunun yanında kadın kolları gelip kendilerini ziyaret ettiler. Haklı davalarında yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Bugün de ben tüm heyetimle birlikte ziyaret ederek, bu gerçeği ortaya koyacağız. Ramazan ayında onlar beni İstanbul'da ziyaret etmişlerdi. Birlikte bir iftarımız oldu. Bugün de iade-i ziyaretimizi gerçekleştirmiş olacağız."'TERÖRE, ZORBALIĞA ASLA TESLİM OLMADIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki temasları kapsamında katılacağı toplu açılış töreninde, geçmişten bugüne kapsamlı muhasebeyi Diyarbakırlılarla paylaşacağını belirtip, şöyle konuştu: "Sevgili gençler, kardeşlerim, burada öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturmakta fayda görüyorum. Bugün biz Diyarbakır'a sadece açılış ve ziyaret yapmak için gelmedik. Biz bugün buraya aynı zamanda Diyarbakır'ı dinlemek, Diyarbakırlılarla istişare etmek, Diyarbakırlı olan kavlimizi yenilemek için geldik. Sizlerin görüşlerine, sizlerin değerlendirmelerine büyük önem veriyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bize büyük bir teveccüh gösteren tüm Diyarbakırlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Artık 20 yılı bulan bu zorlu yolculuğumuzda, dava arkadaşlarımızdan vefat edenler olduğu gibi bölücü terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilenler de var. Diyarbakır eski gençlik kolları başkanımız Yunus Koca iş yerinde, Dicle ilçe başkanımız Derya Aktent 10 Ekim 2016 tarihinde iş yerinde, Lice başkan yardımcımız Orhan Mercan 30 Haziran 2017 tarihinde evinin ve evlatlarının gözü önünde hainler tarafından alçakça şehit edildi. Gerek terörle mücadele sırasında gerek millet ve memleket yolunda şehit düşen tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Biz onların samimiyetine, gayretine, yiğitliğine şahidiz. Bu kardeşlerimiz Allah yolunda öldüler ve şehit oldular. Biz onların millet ve ümmet için çarpan yüreklerinin büyüklüğüne şahidiz. Şehitlerimizin kanları pahasına bize emanet ettiği sancağı namusumuz bilip biz de canımız pahasına koruyacak daha da yücelteceğiz. Ne 40 yıllık siyasi hayatımızın herhangi bir safhasında ne de 20 yıla varan AK Parti döneminde teröre, şiddete, zorbalığa asla teslim olmadık." 'ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN MEDET UMMAYA BAŞLADILAR'Konuşmasında muhalefete eleştirilerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Milli iradeyi savunmak için gerektiğinde bedel ödedik. Sıkıntı çektik ama zalimler karşısında hiçbir zaman başımızı eğmedik. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda bize, milletimize ve ülkemize kefen biçenlere inat Allah'a hamdolsun, dimdik yürüyoruz. Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz çalışıyor, mücadele edip gayret gösteriyoruz. Biz, vesayet odaklarının gölgesinde değil gece karanlığında seccadesini gözyaşları ile ıslatan pir-i fanilerimizin dualarıyla yürüyoruz. Biz sırtımızı başkaları gibi şu veya bu terör örgütüne değil Rabb'imizin takdirine, halkın iradesine yaslıyoruz. Biz gücümüzü başkaları gibi silahtan, şiddetten değil 40 yıldır yanımızda dağ gibi duran aziz milletimizden alıyoruz. Ülkemize yönelik yurt dışı mahreçli planların yeniden devreye alındığını görüyoruz. Başını CHP'nin çektiği her kesim, dozunu biraz daha yükselttiği nefret söylemleriyle bu kirli plana destek veriyor. Dikkat ederseniz son günlerde CHP'li siyasetçilerin artık hezeyana varan beyanlarında çok ciddi bir artış yaşanıyor. Nasıl 17-25 Aralık girişiminde FETÖ'cülerin sözcülüğünü yapmışlarsa şimdi de organize suç örgütlerinden, karanlık sosyal medya mecralarında medet ummaya başladılar. Ülkeler arasında imzalanan rutin iş birliği protokollerini bile istismar edebilecek kadar muvazeneyi kaybettiler. Kulaklarına ne fısıldanırsa ajans önlerine ne koyarsa Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onları söylemeyi siyaset zannediyorlar. Kimi taşeron basın yayın organlarını da yedeklerine alarak AK Parti'ye, 'Cumhur İttifakı'na ve siyaset kurumuna yalan ve çarpıtma üzerine kurulu bir psikolojik harekat yürütüyorlar. Parti teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık, yolsuzluklarla cesaretle yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar." 'ÜLKEMİZİN DERTLERİNE DERMAN OLACAK TEK SÖZLERİ YOK'"Bir insanın kalbinde ve kafasında ne varsa dil onu söyler" diyerek, gençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "İşte siz az önce Kayahan'ın sanki bizim için bestelediği parçayı okudunuz. ya siz ne güzel gençlersiniz. Teşkilat olarak biz de Diyarbakır ile hamdolsun bir başka memnuniyet duyuyoruz. Gençler; içeride kin, nefret, husumet varsa söylem de nefreti besler, siyaseti zehirler ama insanın içinde aşk varsa samimiyet varsa hoşgörü varsa dürüstlük varsa bu, yaptığı işten kullandığı dile kadar her şeyine akseder. Anneler, CHP ve şürekasına baktığımızda bu sözün hikmetini daha iyi kavrıyoruz. Demokrasimizi güçlendirecek, insanımızın kardeşliğini perçinleyecek, ülkemizin dertlerine derman olacak tek bir sözleri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller, ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden haber sizler. Şimdi yeni bir adım atıyorlar. Neymiş? 'Doğu Masası', 'Doğu Projesi'. ya neredeydiniz bugüne kadar? Biz bugüne kadar ne Doğu'dan koptuk ne Güneydoğu'dan koptuk. Bölücü örgütün bu topraklara yaşattığı yıkımdan, işlediği cinayetten, akıttığı kan ve gözyaşından haber sizler. Kol kola girdiği örgütün güdümündeki partinin, bölge insanının umutlarına verdiği zarardan haber sizler. Evladını Kandil'deki terör baronlarına kaptıran anaların dinmeyen yürek sızısından haber sizler. Ülkemiz sınırları içinde ve dışarıda yürütülen mücadelenin büyüklüğünden haber sizler. Kafalarına geçirdikleri at gözlüklerinden sadece kendi sığ dünyalarını görüyorlar, çıkarlarından başka hiçbir şeyi umursamıyorlar. Muhalefetin içinde bulunduğu siyasetsizlik cenderesi, AK Parti olarak bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor." 'TERÖRÜ VE ŞİDDETİ ÖVMEDİĞİ SÜRECE HER FİKRE YER VAR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'den ayrılanların tespit edilip, tekrar partiye kazandırılmaları gerektiğine değinerek, şunları söyledi:

"Biz siyaseti milletimiz için yapıyoruz. Bunun için milletimizle gönül bağımızı korumamız gerekiyor. Nasıl hayat boşluk kabul etmezse siyaset de boşluk kabul etmez. Şimdiden size özellikle söylüyorum; 2023 Haziran'a kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ben artık sizden müjdeler bekliyorum çünkü biz sahayı boş bırakmayacağız. Eğer biz geri durursak başta bölücü örgütün uzantıları olmak üzere başkaları gelir muhakkak bu boşluğu doldurur. Ulaşamadığımız, kapısını çalmadığımız; derdine, sevincine ortak olamadığımız her insanın vebali bizim üzerimizdedir. Gönüller kazanmak için çıktığımız bu yolda kimseyi dışlamamak, kimseyi hor görmemek temel prensibimizdir. 20 yıllık partinin içinde kendini dışlamış hissedenler, belki kalbi kırılanlar; farklı sebeplerle teşkilattan ayağı soğumuş olabilir. Bize düşen; en önemli görev bu kardeşlerimizi tespit edip, iletişim kurarak, gerekirse ayağına giderek yeniden davamıza kazandırmaktır. Biz milletin bağrından doğmuş, 84 milyonun her rengini temsil eden, üye sayısı itibarıyla ülkemizin en büyük en kuşatıcı siyasi hareketiyiz. Bu partinin çatısı altında, terörü ve şiddeti övmediği sürece her türlü fikre, ne kadar farklı olursa olsun, her türlü düşünceye, meselesi millet ve memleket olan herkese yer vardır. Önümüzdeki dönemde yeni üyeler, yeni yol arkadaşlarıyla saflarımızı sıklaştırırken, parti kadromuzdaki muhabbet iklimini daha da güçlendirmek mecburiyetindeyiz. Sadece bölge insanının hayatına dokunan hak, özgürlük, yatırım hizmetlerimizi tek tek sıralamaya kalksak günler yetmez. Bu şehre ve ülkeye kazandırdığımız hizmetleri, teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi insanımıza sabırla anlatacağız. Muhalefetin yalan, iftira ve çamur siyasetini geçmişte olduğu gibi bugün de yine hakikatin güneşi ile bertaraf edeceğiz."

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan