Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da kıldığı cuma namazının ardından yaptığı konuşmada, "Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor, öbür taraftan konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip inşallah sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilirmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli ziyaretle bulunmak üzere Diyarbakır'a geldi. Cumhurbaşkanı, kentteki programı kapsamında 7 Aralık 2015'te PKK'lı teröristlerin yaktığı Osmanlı Dönemi'nin ilk eserlerinden olan, tarihi Sur ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde cuma namazını kıldı.

'GAZİ CAMİMİZDE CUMA NAMAZINI KILMAMIZIN BAHTİYARLIĞI İÇERİSİNDEYİZ'Namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ı inşa ettiklerini söyledi. Kurşunlu Camii'nin gazi cami olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün gazi camimizde cuma namazını kılmamızın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Biliyorsunuz bu PKK terör örgütü bu mescidimizi, bu camimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti. Kurşunlu Camisi tarihi özeliliğiyle gerçekten bu şehrimizin, bu beldemizin adeta bir tacıydı. Uzun bir aradan sonra tekrar cuma namazının kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bu bölge malum aynı zamanda sur içi olarak güzellikleri görüyorsunuz. Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor, öbür taraftan konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar bitirilip inşallah sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilirmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Kısa zamanda bunları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz" dedi.'AŞILAMADA DİYARBAKIR'DA BİRAZ SIKINTIMIZ VAR'Koranavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da aşıya yönelik isteksizliği gidermek için çalışma yürütüleceğini ifade etti. Alman Biontech firmasının CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşinin Türkiye'ye geleceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: Her şeyden önce şu an da aşılama 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. Aşılamada kademe sistemi ayrıca yaş gruplarına göre getiriyoruz. Biontech gelen bir miktar aşı var, aynı şekilde Sinovac'tan da bir miktar aşı geldi, geliyor. Bütün bunlarla beraber en yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacak. Biontech çok daha seri bir adımın atmasını yakalayacağız. Diyarbakır'da şu an aşılamadaki bu isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Vatandaşlarımızı aşı olma noktasında batı illerinde nasıl oluyorsa ben, Diyarbakır'da aşının süratle aşılanmanın olacağına inanıyorum. Çünkü ne kadar aşıyı burada teşvik edersek, ne kadar aşıyı rağbetle kabullenirsek burada da kovid olayı daha da azalacaktır. Şu anda oranla Diyarbakır'da biraz sıkıntımız var. Ama ben bunu aşacağımıza inanıyorum. Çünkü Orta Anadolu'da, batıda oran gayet olumlu gelişiyor."KURBAN BAYRAMI TATİLİ Gazetecilerin Kurban Bayramı'nın kaç gün olacağı sorunu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararı millete seslenişte duyuracağını belirterek, "Kurban Bayramı tatiliyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Tatil süreci sanki 10 ile 9 gün gibi dolaşıyor. Ama bunu millete seslenişte halkıma duyuracağım" diye konuştu. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİCumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 3'üncü yılında daha iyiye giden bir sürece yaşadıklarını dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanlığı sisteminin 3'üncü yılında daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Zira attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımı artırıyor. Dolayısıyla bu sistem ülkemiz için hayırlı, faydalı olmuştur. Zira karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor, çok rahat adım atıyor. Kararlarını bu şekilde alabiliyor. Onun için böyle bir sistemi dünyanın en gelişmiş ülkelerinde gördüğümüz gibi Türkiye de bu sistemi yakalamakla hamd olsun verimli neticeler almaya başlamıştır" dedi'EN İDEAL ŞEKLİYLE AFGANİSTAN'DAKİ BU ADIMI İNŞALLAH ATMIŞ OLACAĞIZ'ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği ile ilgili sürece ilişkin soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin sürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Dün Milli Savunma Bakanı, Amerika Milli Savunma Bakanıyla görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili şu an biz Amerika ile bunun yanında NATO'ya bu görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin Hamid Karzai'deki görev alanı ne olacak, burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık ve NATO müzakerelerinde de Sayın Biden ile şahsım gerek bire bir konuşmamızı da bunu konuştuk, gerekse de heyetler arasındaki görüşmelerde bunları görüştük. En ideal şekliyle Afganistan'daki bu adımı inşallah atmış olacağız."

