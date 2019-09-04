Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.
04.09.2019 16:03
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." dedi.
Kaynak: AA