Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu.

04.09.2019 16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra bir kez daha tekrarlıyoruz ki, manda ve himaye asla kabul edilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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