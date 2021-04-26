Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önce bugünkü Ermenistan'ın bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önce bugünkü Ermenistan'ın bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu"

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır önce bugünkü Ermenistan'ın bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu. Oysa bugün aynı coğrafyada Türk ve Çerkez nüfustan oluşan Müslümanlardan neredeyse kimse kalmamıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eğer soykırım diyorsanız şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir asır önce bugünkü Ermenistan'ın bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir asır önce bugünkü Ermenistan'ın bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir asır önce bugünkü Ermenistan'ın bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir asır önce bugünkü Ermenistan'ın bulunduğu coğrafyadaki nüfusun yüzde 80'inden fazlası Müslümanlardan oluşuyordu'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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