Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım" -"Siz bu sözü ben veriyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım"
-"Siz bu sözü ben veriyorum"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı