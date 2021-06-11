Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım" -"Siz bu sözü ben veriyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.