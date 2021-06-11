Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım" -"Siz bu sözü ben veriyorum" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım"

-"Siz bu sözü ben veriyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir an önce buradaki değişim dönüşümleri yapıp, başaralım" - Haberler
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