Cumhurbaşkanı Erdoğan Biontech mi Sinovac mı oldu? Cumhurbaşkanı Biontech (Alman) aşısı mı yok sa Sinovac (Çin) aşısı mı oldu?

Ülkemizde aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hangi aşıyı yaptırdığını merak etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı oldu? Cumhurbaşkanı Biontech mi Sinovac mı yaptırdı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman aşısını mı Çin aşısını mı oldu? Detaylar haberimizde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi covid-19 aşısını oldu? Recep Tayyip Erdoğan hangi korona aşısını yaptırdı?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ AŞIYI OLDU?

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında 3 doz aşı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alman aşısı BioNTech'le ilgili bir endişe var mı?" şeklindeki soruya "Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim" yanıtını verdi.

Yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biontech aşısı olmuştur .

"BIONTECH OLDUM, TAVSİYE EDERİM"

Vatandaşların bir bölümü aşıların hepsine karşı dururken bir kısmı ise hangi aşının daha iyi olduğuna karar vermekte zorlanıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihine ilişkin bilgiler verdi. Selvi, şu ifadeleri kullandı: "AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Alman aşısı BioNTech'le ilgili bir endişe var mı?' diye soruluyor. Erdoğan çok net bir cevap veriyor: Ben oldum. Antikor da oluştu. Tavsiye ederim."