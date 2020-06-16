Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'deki depremde şehit olan Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
16.06.2020 17:21 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, nöbet görevindeyken deprem sonucu meydana gelen göçükte şehit olan Pullu'nun ailesine gönderdiği mesajında başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: AA