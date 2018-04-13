Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım'la Görüşüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’nda Başbakan Binali Yıldırım’la görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'nda Başbakan Binali Yıldırım'la görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisinde Beykoz'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra Başbakan Binali Yıldırım'da saat 20.40 sıralarında Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Erdoğan ile Yıldırım arasında görüşme gerçekleşiyor. - İSTANBUL