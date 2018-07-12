Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ı Kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Binali Yıldırım'ı Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Binali Yıldırım'a bir telgraf göndererek tebrik ettiği ve başarı dileklerini ilettiği bildirildi.

(Caner Ünver/İHA)

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