Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binali Bey, Fetö Başta Olmak Üzere Terör Örgütlerine Karşı Yurt İçinde ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Binali Bey, FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz amansız mücadelenin de en büyük destekçilerindendir. Bu dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir."