Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla yaptığı görüşmede, "Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetinde üstesinden geleceğiz.

25.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 22:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla yaptığı görüşmede, "Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetinde üstesinden geleceğiz. Bu güne kadar terörden darbeye ve ekonomik saldırıya kadar nice sıkıntıyı birlik ve berberlik içinde aşan Türkiye Allah'ın izni ile virüs meselesini çözecektir. Yeter ki kurallara uyulmasını temin edelim ve metanetimizi koruyalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle bir telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

"Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin bu hastalığa karşı tedbirleri vakitlice almasında ve sürecin nispeten düşük seyirli gelişmesinde bilim kurulu olarak sizlerin çalışmalarının tavsiyelerinin çok büyük rolü olmuştur. Milletimiz bu virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirleri büyük bir anlayışla karşılamış, önemli ölçüde de riayet etmiştir. Toplumumuzda henüz tehdidin büyüklüğünü kavrayamamış olan varsa da genel olarak milletimizin hassasiyetinden memnunuz. Hala meselenin hayatiyetinin farkına varmamış olanların da özellikle sizlerin telkinleri ve tavsiyeleriyle en kısa sürede doğruyu göreceklerine inanıyorum. Bilimin ve bilim insanlarımızın bu süreçte ortaya koydukları dirayetli, yapıcı net ve ikna edici tavır inşallah diğer alanlarda da örnek olacaktır. Ülkemizdeki vaka ve ölüm oranı giderek azalan bir trendi ifade ediyor. Nisan ayının ilk dilimine yönelik simülasyonlar her gün sonunda yapılan vaka ve ölüm açıklamasıyla biraz daha geriliyor. Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetinde üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar terörden darbeye ve ekonomik saldırıya kadar nice sıkıntıyı birlik ve berberlik içinde aşan Türkiye Allah'ın izni ile virüs meselesini çözecektir. Yeter ki kurallara uyulmasını temin edelim ve metanetimizi koruyalım" dedi.

"Türkiye Cumhuriyet'i Devlet'i tüm imkanları ile 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır"

"Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlık her türlü takdirin üstündedir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerek hastanelerimizde gerekse karantina yurtlarında ve evlerde yapılan takiplerin olumlu etkilerini her gün daha iyi görüyoruz. Değerli bilim kurulu üyelerimiz böylesine kapsamlı bir krizde elbette bir takım eksiklikler olmuştur, olacaktır. Tespit ettiğimiz her sorunu çözmenin yollarını arıyor ve bir şekilde de buluyoruz. Her konuda olduğu gibi bu hastalık döneminde de çıkarcılar, bozguncular, art niyetliler, cahiller, kendi gizli gündemlerinin peşinde koşanlar olmuştur, olacaktır. Bunların hiçbiri sizlerin moralini bozmasın, canınızı sıkmasın, şevkini kırmasın. Gerektiğinde güvenlik güçlerimiz, gerektiğinde savcılarımız ve hakimlerimiz üzerine düşeni yapıyorlar. Siz bilim insanlarımızda doğru bilgilendirmeyle bu tür girişimlerin önünü zaten kesiyorsunuz. Önemli olan hep birlikti bu sıkıntılı dönemin en az kayıp ve en az maliyetle atlatabilmektir. Aldığımız tedbirlerle milletimizin sadece sağlığını değil, ihtiyaçlarının karşılanmasından tüm sorunlarına derman olmak için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm imkanları ile 83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır. Aynı şekilde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızda büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımız vasıtası ile sürekli temastayız. Ülkesine dönmek isteyen vatandaşlarımıza, öğrencilere öncelik vermek suretiyle mevcut şartlar çerçevesinde gereken imkanları sağlıyoruz. Şu anda bugün aldığım bazı bilgiler Avrupa'da birçok yerde ölüm hadiselerinde maalesef ölenleri buz pateni alanlarına seren ülkeler var. Türkiye olarak biz bu tür adımlar atmadık, atılmasına da hiçbir zaman müsaade etmeyiz" diye konuştu.

"Gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız"

Bilim Kurulu'nun toplantısını önemsediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki günlerin hastalığın yayılma hızının kırılması bakımından kritik olduğunu biliyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Özellikle bu akşamki toplantıyı çok ama çok önemsiyorum. Bir taraftan sağlıkla ilgili ne gibi adımlar acil olarak bu hafta sonuna kadar ve önümüzdeki hafta içinde adımlar atmalıyız. Öbür taraftan eğitim öğretimde ne gibi adımlar atmalıyız. Çünkü bu alanda da gerek bakanım gerekse bizler sıkıştırılıyoruz bende yaptığım açıklamada bilim kurulumuz bu alanda nasıl bir tavsiyede bulunursa biz o tavsiyeye uyarız dedim. Şu anda gerek Sağlık Bakanım gerekse Milli Eğitim Bakanımda bu konuda sizlerle bunu tartışacaklar müzakere edecekler ona göre vereceğiniz kararlarda inşallah bunu da açıklayıp şöyle yol haritamızı belirlemiş çizmiş olalım diyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için 'Basit bir grip' dedi Haberler
Devlet Başkanı maske takıp koronavirüs için "Basit bir grip" dedi
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor Haberler
Koronavirüs Putin'i korkutmadı! Eski alışkanlığına devam ediyor
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı Haberler
Prens William korona şakası yaptı, babası virüse yakalandı
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi Haberler
Eski medya patronu, 12 günün ardından koronavirüsü yendi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 1331'e yükseldi
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen 'Hayat Eve Sığar' kampanyasına destek oldu
Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek oldu
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Prof. Dr. Mehmet Öz'den ürküten açıklama: Koronavirüsten kaçış yok, hepimiz yakalanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yaptı: Virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu, gönüllü karantinadır
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
Sokağa çıkamayan yaşlı teyzenin jandarma ile diyaloğu duygulandırdı
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar emekli maaşlarını evlerinden alabilecek
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7503'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımda dün itibariyle 136 hasta var
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs ne kadar sürecek sorularına yanıt verdi
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdulhamit Gül Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Hadise Seda Akgül Serdar Ortaç
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hikmet Karaman Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle telekonferansla görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 23:10:18. #1.15#
title