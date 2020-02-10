Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Türkiye'yi dünyanın en önde gelen...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Türkiye'yi dünyanın en önde gelen...

Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Kurdele kesimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi...

10.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

Diyanet İşleri Başkanı 'ın dua etmesi

Kurdele kesimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (6)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Türkiye'yi dünyanın en önde gelen...
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