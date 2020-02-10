Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bilgi ve iletişim teknolojilerinde Türkiye'yi dünyanın en önde gelen...
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi Kurdele kesimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi...
10.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:52
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua etmesi
Kurdele kesimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu. (6)
Kaynak: AA