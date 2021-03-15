Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek...

15.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biden yönetimi, kampanya döneminde verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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