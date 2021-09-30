Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor." - ANKARA

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