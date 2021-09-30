Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden) Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı