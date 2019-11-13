Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (2)

Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle birlikte fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

13.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (2)

Erdoğan ve Trump'ın 'da yürüyüşü

Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle birlikte fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (2)
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