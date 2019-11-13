Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (2)
Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle birlikte fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
13.11.2019 20:20 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:22
Erdoğan ve Trump'ın Beyaz Saray'da yürüyüşü
Erdoğan ve Trump'ın eşleriyle birlikte fotoğraf çekimi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (2)