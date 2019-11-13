Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyaz Saray'da (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi Erdoğan-Trump tokalaşması Karşılama töreni detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
13.11.2019 20:23 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi
Erdoğan-Trump tokalaşması
Karşılama töreni detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı.
Kaynak: AA