Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisi Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Mevkii Millet Ormanı'nda düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu. Ülkenin dört bir yanında toprağı fidanlarla buluşturmak için ağaç dikme alanlarına gelen vatandaşlar ile törene katılanlara "Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, tüm şehirlerde her yaştan vatandaşın burada olduğu gibi fidan dikmek üzere belirlenen alanları doldurduğunu bildirdi. İklim krizinin gündemde giderek daha çok yer edindiği bir dönemde fidan dikerek "geleceğe bir nefes bırakan" herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz. ' düsturuna sahip bir medeniyetin mensuplarıyız. Kültürümüz tüm bitkiler ve hayvanlar dahil canlıların tamamına karşı sevgi ve şefkatle yaklaşmamızı öğütler. Atalarımızdan, babalarımızdan devraldığımız ağaç, çevre, yeşil sevgisini yeni nesillere aktarmak en başta gelen görevlerimizden biridir. İmkanı olan her vatandaşımızın bahçesin ifidanla, tarlasını ağaçla, vatan topraklarını ormanla süslemesi işte bu gönül zenginliğimizin ifadesidir. Ağaç dostu olan, orman dostu olan, çevre dostu olan, insanın da dostudur, tüm canlıların da dostudur. Bunun için 11 Kasım tarihini ağaç dikme yanında içinde yaşayan tüm canlılarla birlikte ortak hayat alanımız dünyaya olan sorumluluklarımızı da hatırlama günü olarak görüyorum. Şayet biz dünyamıza sırt çevirir, onun dengelerine saygı göstermezsek dünyanın bize vereceği cevapları karşılama gücüne sahip olmadığımızı asla unutmamalıyız. "

İnsanoğlunun bilhassa son asırlarda bitmez tükenmez bir hırsla doğal kaynaklara saldırmasının, tabiatın dengesini hiçe sayan adımlar atmasının artık sürdürülemez boyuta geldiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir tarafta yanan devasa büyüklükteki orman alanları diğer tarafta yaşanan sel baskınları öteki tarafta süren kuraklık gibi değişen meteorolojik olaylar bize tabiatın ikazlarıdır. Biz bu ikazları görüyor ve verdiği mesajı alıyoruz ama felaketlerin müsebbiplerinin aynı bilince ve kararlılığa sahip oldukları konusunda derin şüphelerimiz var. Bir yandan iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçların önüne geçilmesi konusunda üzerimize düşenleri yaparken diğer yandan da bu çarpık tabloyla mücadele ediyoruz. Diktiğimiz her fidan, mücadelemizin işaretidir. Uluslararası platformlarda yükselttiğimiz her ses de mücadelemizin remzidir. " Türkiye'nin haksızlık ve adaletsizliklere karşı verdiği mücadelenin ardından Paris İklim Anlaşması'na taraf olarak 2053 yılı için sıfır emisyon hedefini ortaya koyduğunu dile getiren Erdoğan, "Ülkemizin orta ve uzun vadeli en önemli projeksiyonu olan 2053 vizyonunun merkezine yeşil kalkınma devrimini yerleştirdik. " diye konuştu. Paris İklim Anlaşması'nın 5. maddesinin ormanların korunması ve güçlendirilmesini amaçladığına işaret eden Erdoğan, "Orman varlığımızın artırılması hususunda dün olduğu gibi bugün de yarın da daima ön saflarda yer alacağız. Daha yeşil bir Türkiye hedefiyle son 19 yıldır Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma seferberliğini yürütüyoruz. Dünyada orman varlığı azalırken ülkemiz, orman varlığını artıran sınırlı sayıdaki ülkelerden biri olmuştur. Son 19 yılda önceki 57 yılda yapılan ağaçlandırmanın 1, 5 katına ulaşarak 5, 5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Biz geldiğimizde 20, 8 milyon hektar olan orman varlığımızı 23 milyon hektar sınırına getirdik. " dedi.

"Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada"

Birleşmiş Milletler Küresel Orman Kaynakları raporuna göre Türkiye'nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü sırada yer aldığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti: "Yine aynı rapora göre yaptığımız ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarıyla dünya orman varlığı sıralamasındaki yerimizi 27. sıraya çıkardık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. Ayrıca insanlarımızın tabiatla en kolay şekilde buluşması için 136 adet şehir ormanı kurduk. Mesire yerlerinin sayısını 92'den 1663'e yükselttik. İnsanlarımızın tabiata olan ilgisinin artmasıyla son dönemin yükselen yıldızı haline gelen çadır ve karavan turizmini de teşvik ediyoruz. Milli park sayımızı 32'den 45'e çıkararak milli park alanımızı 907 bin hektara yükselterek ülkemizin tabiat değerlerini daha sıkı şekilde koruyoruz. " Türkiye'nin erozyonla mücadelede dünyaya örnek bir ülke olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin 1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağını erozyonla kaybederken ağaçlandırma faaliyetleri ve diğer tedbirlerle bu miktarı 154 milyon tona kadar düşürdüklerini bildirdi.

Erdoğan, "Yani artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz. Orman köylümüzün gelirini ve refahını artırmak için de önemli destekler veriyor çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu kapsamda orman köylerinde yaşayan 252 bin aileye 4milyarlira kredi ve hibe desteği sağladık. OR-KÖY kredilerinden faizi tamamen kaldırdık. Ayrıca ormancılık faaliyetlerinde çalışan 180 bin orman köylüsü aileye bugüne kadar orman işçiliğinin karşılığı olarak 22, 3milyarlira ödeme yaptık. " ifadelerini kullandı. Ülke ormanlarının yüzde 54'ünün yangınlara karşı hassas alanlardan oluştuğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Son yıllarda en büyük orman yangınlarının yaşandığı Akdeniz Bölgesi, iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında gösteriliyor. Aşırı yüksek sıcaklıklar ve aşırı düşük nem şiddetli rüzgarla birleşince orman yangınlarının kontrol altına alınması da giderek güçleşiyor. İşte tüm bu olumsuz şartların ağır bedelini 28 Temmuz'dan başlayan bir dizi orman yangınıyla ödemek mecburiyetinde kaldık. Bu yıl ülkemizin 54 ilinde yaşanan 299 orman yangını ve 255 kırsal alan yangınıyla mücadele ettik. Orman teşkilatımız, kahraman mensupları, desteğe gelen kurumlarımızın personelleri ve gönüllü vatandaşlarımızla birlikte bu yangınlara karşı cansiperane bir mücadele yürüttük. Bu vesileyle verdikleri mücadele için genel müdüründen işçisine kadar orman teşkilatımızın tüm personeline milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Yangınlarda hayatını kaybeden orman personelimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşadığımız yangın afeti sırasında ülkemize hava ve uzman personel desteği sağlayan tüm ülkelere de buradan tekrar şahsım, milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. "

"En zengin hava filosunu kurduk"

Yangınların sadece Türkiye'yi etkilemediğini, dünyanın pek çok yerinde benzer afetlerin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, 2019 ve 2020 yıllarında 240 gün süren, Avustralya'da son yıllarda ardı ardına yaşanan dev yangınlarda çok büyük alanların yok olduğunu anlattı. Amerika'nın Kaliforniya bölgesinde, Sibirya'da, İspanya'dan İtalya'ya kadar Avrupa'nın pek çok yerinde yaşanan orman yangınlarının önemli kayıplara yol açtığını vurgulayan Erdoğan, gelecek yıllarda da devam edeceği belirtilen orman yangınlarına karşı uluslararası seviyede şimdiden güçlü işbirlikleri oluşturulması gerektiğine işaret etti. Ülkelerin sahip olduğu bilgi ve donanımı paylaşmalarının, bu afette mücadeleyi kolaylaştıracağının altını çizen Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye olarak, aldığımız tedbirlerle yangına ilk müdahale suresini 40 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Aynı şekilde yangın başına düşen alan miktarını da geçmişe göre yarı yarıya düşürdük. Orman Genel Müdürlüğümüz 21 binin üzerinde personeli ve farklı tiplerdeki 4 bin 311 aracı ile yangınlara karşı görev başındadır. Yangınlara karşı tarihimizdeki en zengin hava filosunu da bu dönemde kurduk. Attığı su miktarı ve etkin manevra kabiliyetine sahip amfibik uçakları bu yıl filomuza dahil ettik. Geçen yıldan itibaren insansız hava araçlarını da orman yangınları ile mücadelede kullanmaya başladık. Böylece 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetleyerek çıkan her yangına en kısa sürede müdahale imkanına kavuştuk. Bu görevler için halihazırda envanterimizde 9 insansız hava aracı ve 10 drone bulunuyor. Ulaştığımız teknik donanım kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. "

Yanan orman alanlarını süratle yeniden ağaçlandırdıklarını dile getiren Erdoğan, "Hedefimiz, yangından zarar gören alanların ağaçlandırma çalışmalarını 1 yıl içerisinde tamamlamaktır. Zarar gören orman alanlarımız öncelikli olmak üzere Geleceğe Nefes Kampanyası ile her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla toplam 252 milyon fidanı inşallah yıl bitmeden toprakla buluşturmuş olacağız. " dedi. Milli Eğitim Bakanlığının da 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle her öğretmen için bir fidan dikimi kampanyası başlattığını aktaran Erdoğan, kendilerinin de 1000 fidan bağışlayarak katılacakları bu anlamlı kampanyayla öğretmenler adına Türkiye'ye 1milyon 2 bin fidan daha kazandıracaklarını vurguladı. Fidan dikimi yaptıkları bu alanı da Millet Ormanı haline getirerek vatandaşların hizmetine sunacaklarını dile getiren Erdoğan, "Önümüzdeki yılın sonuna kadar 81 ilimize 81MilletOrmanı kurarak tüm vatandaşlarımızın bu hizmetten faydalanabilmesini sağlayacağız. " ifadelerini kullandı. Erdoğan, orman varlığını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için hep birlikte çok daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak, dikilen fidanların geleceğe ve dünyaya nefes olmasını diledi. Programa katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a, yanındaki heyete, çeşitli ülke ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine teşekkür eden Erdoğan, sanatçısından sağlıkçısına, öğrencisinden öğretmenine tüm misafirlere, Türkiye'nin dört bir yanında fidanları toprakla buluşturan vatandaşlara şükranlarını sundu.

"Törenden notlar"

Erdoğan'ın tören alanına gelişinde çeşitli meslekleri ve kurumları temsil eden, çocukların da aralarında bulunduğu grup "Ormanlar" şarkısını seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar dostluk ağacını dikerek, ağaca can suyu verdi. Türk ve Macar bakanlar ile bazı ülkelerin büyükelçileri ve uluslararası temsilcileri de fidan dikimi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından fidan dikimlerinin yapıldığı 4 noktaya canlı bağlantı yaptı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. AA

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