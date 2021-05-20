Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sezonu 2 kupayla kapatan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın yöneticileri ile teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sezonu 2 kupayla kapatan Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın yöneticileri ile teknik heyetini ve futbolcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2 kupayı da alan Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası lideri Beşiktaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı başarılarından dolayı tebrik etti. Erdoğan, yönetim, teknik heyet ve futbolcular ile sohbet etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi | YENİDEN GÖRÜLEN MAN ADASI DAVASI:   KILIÇDAROĞLU'NUN 142 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ
Son dakika haberi | YENİDEN GÖRÜLEN MAN ADASI DAVASI:   KILIÇDAROĞLU'NUN 142 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Grup Toplantısı'ndaki ifadeleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Pınar Altuğ Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Adem Büyük Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaşlı yöneticiler ile futbolcuları kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 16:05:01. #1.13#

title