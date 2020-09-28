Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı

28.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:16
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı.

Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki evinden çıkarak Dolmabahçe Ofisi geçti. Erdoğan burada "Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı. Öte yandan Erdoğan, konferans sonrası Beşiktaş'ta bir süre dolaştı. Erdoğan, Beşiktaş Vapur İskelesi önündeki bir kestaneciye uğradı. Erdoğan kestane alarak bir çocuğa ikram etti.


Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ta kestaneciye uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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