Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı

28.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane satın alarak, vatandaşlara ikram etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane satın alarak, vatandaşlara ikram etti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde, TBMM Başkanlığının katkılarıyla İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen Tarih, Siyaset ve Ülkelerarası İlişkiler Bakımından "Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumu"na katıldı.

Sempozyumdaki konuşmasının ardından çalışmalarına Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde devam eden Erdoğan, daha sonra ofis yakınındaki Barbaros Hayrettin Paşa İskelesi'ne yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki bir esnaftan satın aldığı kestaneyi vatandaşlara ikram etti. Yanına yaklaşan bir kız çocuğa hediye veren Erdoğan, kestaneleri de ailesine götürmesini istedi.

Esnaf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Beyoğlu'nda esnaflık yapan kardeşinden de kestane aldığını söyledi.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ta bir esnaftan kestane aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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