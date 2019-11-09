Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nu kabul etti

09.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ın 20 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu üyelerini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Çebi, Erdoğan'a 'Recep Tayyip Erdoğan' yazılı Beşiktaş forması ile kulübün simgesi kartal heykeli hediye etti.

(İHA)

Kaynak: İHA