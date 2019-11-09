Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Kulübü heyetini kabul etti

Gülseli KENARLI / CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

09.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Kulübü heyetini kabul etti

Gülseli KENARLI/ , Beşiktaş Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, Çebi ve beraberindeki heyeti Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren kabulde Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.


Kaynak: DHA
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