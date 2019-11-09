Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş Kulübü heyetini kabul etti

09.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:00

Gülseli KENARLI/ CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çebi ve beraberindeki heyeti Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren kabulde Erdoğan'a, Ahmet Nur Çebi tarafından üzerinde Recep Tayyip Erdoğan yazılı forma ile Kartal heykeli hediye edildi.



Kaynak: DHA