Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kutladı
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-21 Sağlık Çalışanları Sezonu Şampiyonu olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nı ve tüm Beşiktaş taraftarını en içten dileklerimle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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