Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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