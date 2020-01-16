Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beş yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz bulunuyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beş yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz bulunuyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

16.01.2020 13:09 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı 'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (10)

Erdoğan: "Beş yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz bulunuyor. Amacımız, 100 bini İstanbul'da olmak üzere, her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlamak."

Erdoğan: "Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Beş yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutumuz bulunuyor"
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