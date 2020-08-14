Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berlin Konferansı/Ekonomik durum/Okulların açılması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına binerek ayrılması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Berlin Konferansı'na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın şartlarına, gereklerine uymadılar, uymuyorlar"
14.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına binerek ayrılması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Berlin Konferansı'na katılanların neredeyse hiçbirisi bu konferansın şartlarına, gereklerine uymadılar, uymuyorlar"
Kaynak: AA