Cumhurbaşkanı Erdoğan Bergama'ya geliyor

20.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:19

Bergama programı ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Dünya liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Bergama'da ağırlamak için hazırlıklarımız devam ediyor. Tarihi kentimiz Bergama heyecanla Cumhurbaşkanımızın gelişini bekliyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bergama ziyareti, ilçede büyük heyecan uyandırdı. Şehrin dört bir yanında bu ziyaret konuşulmaya başlandı. Hazırlıkların son hızla devam ettiğini açıklayan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "29 Mart seçimleri ardından göreve geldiğimiz ilk günden tarihi kentimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçemize yapacağı ziyaretleri bizleri son derece heyecanlandırdı. Kendilerine ilçemizin zengin tarihi özellikleri ile ilgili bilgileri yine tarihi kentimiz Bergama'da verecek olmanın sabırsızlığını yaşıyoruz. Ayrıca kentimiz için yapacağımız projelerimizi ilk elden Cumhurbaşkanımıza anlatacağız. Tarihi kentimiz için yapacağımız projelerimizi Cumhurbaşkanımızın destekleriyle kısa sürede yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Hükümetimizin İzmir'e, Kuzey Ege'ye ve Bergama'ya 18 yıldır yaptığı birçok önemli hizmetleri belediye olarak yapacağımız projelerimizle daha da büyütmenin heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler