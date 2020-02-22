Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergama'da halka hitap etti: (3)

22.02.2020 21:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Maalesef Türkiye'nin sevincine sevinemeyen, tasasına üzülemeyen, ülkeyle, milletle bağı tamamen kopmuş bir muhalefet partisine sahibiz. Kendi insanının hakkı yerine, başka ülkelerin, darbecilerin, Gezici vandalların çıkarlarını savunan bir muhalefet anlayışı var." dedi.

Erdoğan, Bergama ilçesinde halka hitap etti.

Marmaray, Avrasya ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Demirel, Özal ve biz. Dedik ki yetmez, İstanbul-İzmir arasında bir de körfeze Osmangazi Köprüsü'nü yapalım. Onu yaptık. Ne oldu? 8-8,5 saatte İstanbul-İzmir şimdi 3 saat 15 dakika. Tabii şoförüne göre değişir. O ayrı mesele, daha da kısalabilir ama ben biraz geniş düşünüyorum ve şimdi devasa bir eser geliyor. O da nedir? 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü yapıyoruz. O da İzmir'e yine yeni bir yol. Direkler yükseliyor şu anda. Dünyada parmakla gösterilecek eserlerden bir tanesi. Biz buyuz." diye konuştu.

"Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri" atasözünü hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Maalesef Türkiye'nin sevincine sevinemeyen, tasasına üzülemeyen, ülkeyle, milletle bağı tamamen kopmuş bir muhalefet partisine sahibiz. Kendi insanının hakkı yerine başka ülkelerin, darbecilerin, Gezici vandalların çıkarlarını savunan bir muhalefet anlayışı var. Hatırlayın, Taksim Meydanı'nda devletin malını mülkünü talan eden, yakıp yıkan, bütün vatandaşın dükkanlarını, cam-çerçeve indirenleri savunan ve onları 'aydınlık gençlik' olarak tanımlayan... Aydınlık değil, aldatılmış gençlik. Bunların millete, memlekete hizmet gibi bir dertleri yok. Bunların Türkiye'yi büyütmek, güçlendirmek gibi bir gündemleri yok. Bunların ülkemizin çıkarlarını gözetmek gibi bir hassasiyetleri de yok. Bunlar sadece çıkarlarını korumanın, hesap cüzdanlarını büyütmenin, rant ve rezidans düzenlerini sürdürmenin peşindeler."

"Taş üstüne taş koymanın mücadelesindeyiz"

Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Lafla peynir gemisi yürümez." dizelerini anımsatarak, "Bizim de eserlerimiz, ülkemize ve milletimize kazandırdıklarımız apaçık ortada. Laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın mücadelesindeyiz." ifadesini kullandı.

Bu anlayışla Bergama'ya eğitim alanında 192 derslikli 17 okul, 7 pansiyon yaptıklarını belirten Erdoğan, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okuluna Egetal Tarımsal Analiz Laboratuvarını, 3 bilgisayar laboratuvarını, eğitim-öğretim programlarının laboratuvar ve uygulama alanlarını kazandırdıklarını söyledi.

Sağlık alanında 200 yataklı Bergama Devlet Hastanesi ile toplam 6 adet sağlık tesisi inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesinin ek binasının yapımı, Bergama ağız ve diş sağlığı merkezinin, aile sağlığı merkezinin ve toplum ruh sağlığı merkezinin ise proje çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Erdoğan, 2002'den bugüne toplam 152 bin Bergamalıya toplamda 140 milyon lira tutarında ayni ve nakdi yardım yaptıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Bergamalı çiftçi kardeşlerimize toplam 413 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. 2003 yılından bugüne kadar ilçemizde 5 baraj ve 2 göleti tamamladık. 6 adet sulama tesisini inşa ederek toplamda 7 bin 300 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Unutmayın, bir zaman İzmir susuz muydu? Peki Gördes Barajı'nı kim yaptı? Biz yaptık ve Gördes Barajı'ndan İzmir'in su sıkıntısını giderdik. Aslında bu görev kimindi? Büyükşehir Belediyesinindi, yapamadı."

Bergama Kırcalar sulamasının ikmal ihalesini bu yıl içinde yapacaklarını bildiren Erdoğan, Bergama için proje ve planlama safhasında 7 adet sulama tesisi daha olduğunu dile getirdi.

İzmirli olan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bunları süratle bitireceğini ifade eden Erdoğan, "İlçemizdeki 8 deremizin ıslah çalışmasını yaptık. Bir derenin ıslah çalışması devam ediyor. 3 derenin ıslahı için ise plan, proje çalışmamız sürüyor." dedi.

"Son 17 yılda ilçede 2 milyon 800 bin adet fidanı toprakla buluşturduk"

Bergama Selinos Deresi ıslah çalışmasını alana kurulan ekrandan vatandaşlara gösteren Erdoğan, bu çalışmayla Bergama'nın bir başka güzel olacağını söyledi.

Son 17 yılda ilçede 2 milyon 800 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını dile getiren Erdoğan, burada hayata geçirilecek projelere ilişkin çalışmaları da ekrandan vatandaşlarla birlikte izledi.

Bergama'da gondollara binileceğini söyleyen Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına talimat verdiklerini, belediye ile iş birliği halinde çalışmaların gerçekleştirileceğini anlattı.

Erdoğan, arıcılığı geliştirmek ve organik bal üretimini desteklemek için şehit polis Fethi Sekin Bal Ormanı'nı ve Çınarlı mesire yerini kurduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Orman köylerinde yaşayan 661 aileye 17 yılda toplam 10 milyon lira ferdi proje kredi ve desteği sağladık. Bugüne kadar 10 köye 33 bin 500 adet ceviz, badem, kestane, zeytin gibi gelir getirici fidan diktik. İlçemizdeki orman yangınları ile mücadele için 216 kilometre orman yolu ve 2 adet köprü yaptık. Bu yıl 12 kilometre daha orman yolu yapıyoruz. 17 köyün ulaşımını sağlayan Sindel Köprüsü'nü ilçemize kazandırdık. İlçemizde bulunan ecdat yadigarı Şadırvan Camisi ve Selçuklu Minaresi'nin Hacı Hekim Caminin, Hacı Hekim Hamamı'nın ve Kurşunlu Camii ve Mescitaltı Mescidi'nin restorasyonlarını yaparak bunların da ihyasını sağladık."

Bergama'ya doğal gaz getirdiklerine de dikkati çeken Erdoğan, vatandaşlara memnun olup olmadıklarını sordu, geçmişte yaşanan zorlukları hatırlattı.

"Tarım Kredi olarak 1500 market açacağız"

Hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı Bergama'da doğal gazı yaygınlaştıracaklarını söyleyen Erdoğan, Bergama'da yapılacak yatırımlara ilişkin şunları kaydetti:

"Bergama şehir merkezinde kalan stadyumu taşıyıp, yerine sosyal donatıları, yer altı otoparkı ile millet bahçesi yapıyoruz. Tarihi kentimizin ortasında, bakımsız ve atıl bir durumda bulunan Selinos Deresi'ni ıslah edip halkımızın ve turizmin hizmetine sunacağız. Proje ile tarihi dereyi kenarında gezinti alanlarının yer aldığı ve hatta suda gondolların yüzdüğü bir alan haline getireceğiz. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda 3 projeye 2 milyon liralık hibe desteği sağlayacağız. Bergama ilçemize, anneler bu çok önemli, inşallah Tarım Kredi Kooperatif marketini burada açacağız. Burada gayet uygun fiyatlarla istediğinizi bulacaksınız. Asla burada vatandaşı sömürmek yok. Bunu halkımız hizmet alsın, diye yapıyoruz ve Türkiye genelinde Tarım Kredi olarak 1500 bu şekilde market açacağız. 2 bin yıllık tarihi tonozları, Kozak çevre yolunu süratle yaparak koruma altına alacağız. Bergama Çevre Yolu'nun ikinci etap ihalesi bitti. Bergama şehir merkezinde kalan Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolları, kaldırım ve ışıklandırması ile yeniden düzenlenecek. Kredi Yurtlar Kurumunun Bergama'ya yapacağı yüksek öğrenim öğrenci yurdunun inşaatı kısa bir zaman içinde başlayacak. Çocuklarımızı ikili öğretimin sıkıntılarından kurtarmak için Bergama'da eksik olan derslik sayısını artıracak projelerimize başlıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bergamalıların dört gözle beklediği TOKİ konutları inşaatının da başlayacağı bilgisini verdi, "293 ailemize şimdiden evleri hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İkinci etap TOKİ konutları için de çalışmaların süratle devam ettiğini belirten Erdoğan, "Aliağa-Bergama arası doğal gaz boru hattının döşenmesine eylül ayında başlıyoruz. Batı Anadolu Ege Serbest Bölgesi, Aşağıkırıklar mahallemizde faaliyetlerine başlıyor. Bergama'da binlerce gencimiz istihdam alanlarına kavuşacak. Çandarlı Kuzey Ege Konteyner Limanı'nın 2. etap inşaatlarına başlıyoruz. Sosyal Hizmet Merkezimiz ve İŞKUR hizmet ofisini Bergamamıza kazandırıyoruz. Siz bizim yanımızda durdukça biz de sizin için koşmaya, koşturmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ve "Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı, vatandaşlara Rize'den keyif çayı getirdiğini söyledi.

(Bitti)

Kaynak: AA