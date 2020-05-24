CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BERDİMUHAMEDOV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
24.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:43
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. İki lider, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği konularını ele alındı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA