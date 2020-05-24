CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BERDİMUHAMEDOV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BERDİMUHAMEDOV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BERDİMUHAMEDOV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
24.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:43
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov görüşmede karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebrikinde bulundu. İki lider, ikili ilişkileri her alanda güçlendirecek adımları ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede işbirliği konularını ele alındı. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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