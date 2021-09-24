Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir...
AA / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor."
AA / Hatice Şenses Kurukız - Son Dakika Haberleri