Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile İlgili Olarak,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir."